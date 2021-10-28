Tekirdağ’da ilk defa damla sulama ile çeltik hasadı yapıldı

Tekirdağ’da ilk defa damla sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltikler hasat edildi.

Hayrabolu ilçesi Avluobası Mahallesi’nde düzenlenen tarla gününde konuşan Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan, proje hakkında ayrıntılı teknik bilgiler vererek, Hayrabolu İlçemizin 780 bin dönüm arazisi ile büyük bir tarımsal potansiyeli olduğunu belirterek, buğday ve ayçiçeğinde olduğu gibi çeltik üretiminde de başta geldiklerini belirtti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal konuşmasında, "Çeltik tarımı için suyu dikkatli kullanmalıyız, çeltik üretimimize bir kesintiye uğramadan devam etmek için bu tip projelere öncelik veriyoruz. Buna benzer ara nadas yeşil gübreleme, acı bakla ve münavebe yem bitkisi projelerimiz devam etmektedir. Bu çalışmada projemize destek olan Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve projede emeği geçen teknik personelimize ve bu projeye gönülden dahil olan çiftçimiz Mehmet Dönmez’e ayrıca çok teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Mehmet Sülün ise "Bu projenin iklim değişikliğinin konuşulduğu bugünlerde yapılmış olması ve yüzde 50’den fazla su tasarrufu sağlanmasının son derece anlamlı olduğunu düşüyorum, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini tehdit etmemesi için şimdiden gerekli önlemlerin alınması, kuraklığa karşı ürün yelpazesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim için su kullanımının dikkatle ele alınması gerekir, önümüzdeki süreçte bu tip projelerin yaygınlaştırılmasının hem ilçemiz için hem de ülkemiz için çok önemli olduğunu düşüyorum, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.