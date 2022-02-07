banner4556

Tekirdağ’da öğrenciler ders başı yaptı

banner4664

Yurt genelinde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Tekirdağ’da öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Tekirdağ’da öğrenciler ders başı yaptı
banner4581

Yurt genelinde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Tekirdağ’da öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ il genelinden de öğrenciler ders başı yaptı. Yarıyıl tatilinin ardından okullara gelen öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralların riayet ederek, sıraya girdiler. İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıflarına giden öğrenciler günler sonra ders başı yapmanın heyecanını yaşadı.

banner4336

Tekirdağ il genelinde 200 bin 396 öğrenci yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En büyük hayaline kavuşunca mutluluk gözyaşları...
En büyük hayaline kavuşunca mutluluk gözyaşları...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321