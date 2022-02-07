Tekirdağ’da öğrenciler ders başı yaptı

Yurt genelinde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Tekirdağ’da öğrenciler yeniden ders başı yaptı.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ il genelinden de öğrenciler ders başı yaptı. Yarıyıl tatilinin ardından okullara gelen öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralların riayet ederek, sıraya girdiler. İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıflarına giden öğrenciler günler sonra ders başı yapmanın heyecanını yaşadı.

Tekirdağ il genelinde 200 bin 396 öğrenci yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı.