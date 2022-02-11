Tekirdağ’da okul güvenliği toplantısı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kentin Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürcan Ayvaz bilgilendirici bir sunum yapması ile başladı.

Ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Personeli Polis Memuru Mehmet Özdoğan “Narkotik Suçlar” konulu bir sunum, Çocuk Şube Müdürlüğü Personeli Furkan Aydım 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okullarda Alınacak Emniyet Tedbirleri” konulu bir sunum ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Memuru Yusuf Avcı “Trafik Tedbirleri” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin sunumlarının ardından İl Jandarma Komutanlığı personelleri de “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Tedbirleri” konulu “Tütün Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı” konulu ve “Servis Araçlarının Denetlenmesi” konulu sunumlar, Yeşilay Şube Başkanlığı adına Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Formatörü Uzman Psikolojik Danışman Bingül Kemiksiz Uzel, “Bağımlılığı Önleme ve Psikolojik Sağlamlılığı Güçlendirme” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından konuşan Vali Yıldırım; “Dışarıdan okul güvenliğini etkileyen birtakım unsurlar söz konusu. Bunların önlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki ailelere de bu konuda çok ciddi sorumluluklar düşmekte. Okul güvenliğini tehdit eden kişileri görünce bize haber verin ki biz hemen ilgilenelim. Ailelerimize büyük işler düşüyor, çocuklarımızın üzerindeki en ufak değişiklikleri en çabuk fark eden anneler. Çocuklarınızdaki değişiklikleri fark ettiğinizde okul idaresine söyleyebilirsiniz. Bunları söylediğiniz takdir de çocuklarımızın eğitimleri ile, psikolojileri ile, başka konular varsa onlarla görevli arkadaşlarımız ilgilenecekler” dedi.

Vali Yıldırım konuşmasının ardından toplantıya katılanlara söz hakkı vererek taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.