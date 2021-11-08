Tekirdağ’da tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi toplantısı düzenlendi

Tekirdağ’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklerin Programı (KKYDP) kapsamında 2021-2022 yılı uygulamaları hakkında Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonunda Tarım İlçe Müdürleri ve konu sorumlusu 2 teknik personelin katılımıyla Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi yatırım konuları ve uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Desteklerinin çeşitlenerek ve artarak devam edeceğini belirterek Tekirdağ’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öcal, daha sonra Saray Bahçeköy Mahallesine ziyarette bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Tarım ve hayvancılık konularında yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.