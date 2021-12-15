Tekirdağ’da tatbikat öncesi toplantı

Tekirdağ’da akredite edilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak tatbikat öncesi bir toplantı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre afet ve acil durumlarda faaliyet göstermek üzere arama kurtarma alanında akredite edilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 18-19 Aralık tarihlerinde Tekirdağ’da yapılacak arama ve kurtarma tatbikatının ön hazırlık toplantısı yapıldı. AFAD toplantı salonunda Tekirdağ AFAD İl Müdürü Recep Erol başkanlığında yapılan toplantıda tatbikat hazırlıklarının planlanması ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği konuları görüşüldü.