Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Tekirdağ’da 2022 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 507 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 424 (yüzde 3,7) adet artarak 289 bin 642 adet oldu.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 289 bin 642 motorlu kara taşıtının, 153 bin 568’i (yüzde 53) otomobil, 5 bin 465’i (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 472’si (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 440’ı (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 365’i (yüzde 3,9) kamyon, 33 bin 637’si (yüzde 11,6) motosiklet, 899’u (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 bin 796’sı (yüzde 11) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Ocak ayında 4 bin 884 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 4 bin 884 taşıt içinde otomobil yüzde 61,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,5 ile kamyonet, 7,4 ile traktör, yüzde 5,3 ile motosiklet takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 8,2’sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ’da 2022 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 507 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 424 (yüzde 3,7) adet artarak 289 bin 642 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2022 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 321 bin 937 adet araç bulunduğu görülürken. Tekirdağ toplam 289 bin 642 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip.

Tekirdağ’da 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, özel amaçlı taşıt (yüzde 16,6), motosiklet (yüzde 6,1), otomobil (yüzde 3,8), kamyon (yüzde 3,6), kamyonet (yüzde 3,1), traktör (yüzde 2,6), minibüs (yüzde 1,7), otobüs (yüzde 0,6) şeklinde gerçekleşti.