banner4556

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

banner4664

Tekirdağ’da Muratlı çevreyolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
banner4581
banner4336

Tekirdağ’da Muratlı çevreyolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi tarafında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Semih Ş. idaresindeki 22 ES 849 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple önünde seyreden Öznur K. yönetimindeki 34 LY 3372 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki aracın hava yastıkları patladı ve sürücüsü Öznur K. yaralandı.

Yaralı sürücü Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bölge Trafik ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Soykan ilçedeki kadınların gününü kutladı
Başkan Soykan ilçedeki kadınların gününü kutladı
  1. SAKARYA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666