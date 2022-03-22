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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa, Şeyh Sinan ve Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Karadeniz Mahallesi’ndeki bazı adreslere uyuşturucuya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; 30 gram eroin, 13 gram eroin, 700 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 3 bin 160 TL ele geçirilirken, olaylara ilişkin toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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