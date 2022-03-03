Trakya’da arilik çalışmaları

Trakya Brusella Hastalığından Arilik Çalışmaları Strateji İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Bayram Sertkaya, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale Tarım ve Orman Müdürleri ve temsilcileri katıldı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ticaret Borsasında gerçekleştirilen "Trakya Brusella Hastalığından Arilik Çalışmaları Strateji İzleme ve Değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Trakya’nın hayvan sağlığı açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Seçkin, Trakya’nın, şap hastalığından olduğu gibi bruselladan da arındırılacağını belirterek, "Trakya’da yapılacak arilik çalışmalarının, ülke ekonomisi ile hayvan ve hayvansal ürün ihracatına çok önemli bir katkısı olacaktır" dedi.

Şap hastalığından ari olan Trakya’nın brusella hastalığından arileştirilmesi için de önemli adımlar atıldığını ifade eden Seçkin, bölgede brusella hastalık prevalansının (hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) yüzde 1’in altına düştüğünü vurguladı.

Toplantı, sunu ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.