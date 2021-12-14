TRAKYAKA Yönetim Kurulu 2021 yılının son toplantısını yaptı

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2021 yılı Aralık ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Çorlu’da gerçekleştirdi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından Ergene Havzası 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlanan rapor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Üreten Şehirler Programı destekleri hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi verildi. 2021 yılı insan kaynakları raporunun görüşülmesi ve bazı idari konuların ele alınmasının ardından toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.