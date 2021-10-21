TREDAŞ Spor, yeni sezona hazır

Spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla kurulan TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, iki kategoride yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu faaliyet programı çerçevesinde Tekirdağ Yerel Liglerinde mücadele edecek TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, bu yıl U14 Erkek A Takımı, U14 Erkek B Takımı, U14 Kız Takımı ve U18 Erkek Takımı olarak toplam iki kategoride dört takımla mücadele edecek.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü Antrenörü Çiğdem Göroğlu, sezon öncesi iyi bir hazırlık geçirdiklerini ifade ederek, 2021-2022 yılı sezonunda tüm kupalara talip olduklarını iletti.

Göroğlu, “TREDAŞ Spor Kulübü olarak bu sezon 45 lisanslı kız sporcu ve 90 lisanslı erkek sporcu ile ilimizin gençlerine aktif olarak spor müsabakalarında yer alma şansı veriyoruz. Umarım, sezon sonu mutlu sona ulaşan takımlar biz oluruz” dedi.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü Antrenörü Hakan Sınırlı da, altyapı faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, tüm kategorilerde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Sınırlı, “Sezona hazırız. Umarım, sağlıklı ve sonu şampiyonlukla biten bir sezon olur” diye konuştu.