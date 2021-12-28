Türk Halk Müziği Korosu kulakların pasını sildi

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2021’in son etkinliği olarak Türk Halk Müziği Konseri düzenledi. Konservatuvar eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro, Trakya, İç Anadolu, Kıbrıs, Kafkas ve daha birçok yöreye ait türküler seslendirdi.

Program kapsamında ayrıca solo olarak da türküler icra eden Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Azeri ezgileri ile başlayan konserde birçok yöreye ait türkü icra ederken, konserin onur konuğu olarak davet edilen ve sürpriz sanatçı olarak konsere katılacak olan dünyaca ünlü Bağlama Virtüözü, Akademisyen ve Eğitmen Çetin Akdeniz, konser günü rahatsızlanarak Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı için konserde yer alamadı.

Konseri Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da takip ederken, konser sonunda sahneye gelen Çınar, koro ve orkestra üyelerine çiçek takdim etti. Salonda yer alan seyircilere hitap eden Çınar, “Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel şehir dışında olduğu için bizimle olamadı ancak selamlarını iletti. Kendi adıma türküleri çok sever ve imkân buldukça söylerim de. Bu akşam her yöreden türkülerle bize harika bir konser sunan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarımıza ve Türk Halk Müziği Koromuza teşekkür ediyorum. Çok değerli üstadımız Sayın Çetin Akdeniz’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” diye konuştu.