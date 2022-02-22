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Türkiye şampiyonu başarısını paylaştı

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Uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu olan öğrenci, başarısını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan’ı ziyaret ederek paylaştı.

Türkiye şampiyonu başarısını paylaştı
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Uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu olan öğrenci, başarısını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan’ı ziyaret ederek paylaştı.

Atletizm Uzun Atlama Branşında Türkiye Şampiyonu olan Cezzar Mustafa Ersin Ortaokulu 7/E sınıfı öğrencisi Eylül Dönmez, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Şampiyon öğrenciye ziyaretinde okul müdürü Celal Kaya da eşlik etti.

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Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da Türkiye şampiyonu öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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