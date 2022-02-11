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Un fabrikaları inceleniyor

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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince un fabrikaları inceleniyor.

Un fabrikaları inceleniyor
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince un fabrikaları inceleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, fabrika incelemelerine devam ediyor. Gıda arzının hayati önem taşıdığı bu dönemde incelemelerini sıklaştıran Tarım ve Orman yetkilileri son zamanlarda gündem konusu olan un fabrikalarında üretim bandındaki tedarik zincirini yerine inceliyor.

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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Konunun uzmanları tarafından İl Müdürü Öcal’a, un üretimi ile ilgili hammadde tedarik zinciri, dağıtımı konularında bilgiler verildi.

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