Vali Yıldırım: "Yaya güvenliği önceliğimiz"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu’da açılan ’Trafik Eğitim Parkı’nda incelemelerde bulunarak, verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak amacıyla Çorlu’da açılan ’Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.

Ziyarette çocuklarla sohbet eden Vali Aziz Yıldırım, çocuklara trafikle ilgili sorular sordu. Öğrencilerden gelen cevaplar karşısında öğrencileri tebrik eden Vali Yıldırım, daha sonra öğrencilerin eğitim parkurundaki eğitimlerini izledi. Yıldırım, teorik eğitimlerin verildiği sınıfları da gezdi.

Çorlu Trafik Eğitim Parkında düzenlenen programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, “Trafik Eğitim Parkını yaklaşık 2 sene önce Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapmıştık, bizler de fikir vermiş, projesini hazırlamıştık. Pandemi nedeniyle çok fazla eğitim parkurunu kullanamadık. Pandemiden sonra bu seneki eğitim yılında tekrar kullanmaya başladık. Tekirdağ’daki, Çorlu’daki okullarımız buraya sırayla gelecekler. Bizim trafikteki eğitmenlerimiz aracılığıyla da buradaki eğitimlerini alacaklar. Çocuklarımız akülü arabalarla tam bir trafik ortamında, gerçek trafikteymişçesine bir faaliyet ortaya koyuyorlar. Işıklandırmalarıyla, yaya geçitleriyle, üst geçitleriyle trafik levhalarıyla tam bir eğitim alanı burası. Aynı zamanda teorik eğitimin verildiği sınıflarımız da mevcut. Trafik güvenliği çok önemli. Sayın Bakanımız bu konunun üzerinde duruyor. Biz de sahada bu konuda çok hassas davranıyoruz. Yaya güvenliği önceliğimiz. Yayalarımızın önceliğini anlatmaya gayret ediyoruz” dedi.