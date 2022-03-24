Velilere etkili iletişim ve bağımlılık eğitimi

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, öğrenci velilerine yönelik olarak “En İyi Narkotik Polisi Anne” seminerlerinin yanı sıra aile ve çocuk iletişimini güçlendirmek üzere eğitimler düzenliyor.

Ailelere çocuklarını daha yakından tanıma, aile çocuk arasındaki etkileşimi ve iletişim düzeyini arttırma, okulları sadece öğrencilere öğretim yapılan kurumlar olmaktan kurtararak velilerin okul ile daha yakın ilişki içinde olmasını sağlama, velilere bağımlılık farkındalığı kazandırma, çocuklarının bağımlılık durumlarını kontrol edebilmeleri ve muhtemel durumlarda müdahale edebilmeleri amaçları ile düzenlenen eğitim ve seminerler Süleymanpaşa’da eğitim veren ortaokullarda gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen bilgilendirme çalışmaları, Okul Aile Birlikleri Başkanları ile başlamıştı. Seminerde bağımlılık türleri ve mücadele yöntemleri üzerine bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Şehit Turgut Kurtuluş, Kazandereli Memiş Pehlivan, Vali Enver Salihoğlu ve Mediha Mehmet Tetikol Ortaokullarında gerçekleştirilen eğitimlerle devam etti. Etkinlik belirlenen takvim doğrultusunda diğer okullarda da yapılacak.

Eğitimlerde Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Eğitim Biriminden Cengiz Yener ve Mehmet Özdoğan ve Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik’in sunumları ile gerçekleşen eğitim ve seminerler, veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı ve büyük ilgi gördü.