crossorigin="anonymous">

banner4556

Velimeşe Anadolu Lisesi’nden bilim fuarı

banner4336

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Velimeşe Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarı heyecanı yaşandı.

Velimeşe Anadolu Lisesi’nden bilim fuarı
banner4582

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Velimeşe Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarı heyecanı yaşandı.

banner4575

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın eşi Aynur Taşçı ile birlikte katıldığı açılışta Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı ile Velimeşe Anadolu Lisesi Müdürü Talat Mutlu da yer aldı ve açılış kurdelesini birlikte kestiler.

Kaymakam Taşçı ve beraberindekiler fuar kapsamında hazırlanan projelerin hepsini gezerek her bir proje hakkında öğrencilerden ayrı ayrı bilgiler aldılar. Fuarın gezilmesinin ardından Kaymakam Taşçı bir süre daha okulda kalarak okul müdürü Talat Mutlu ve müdür yardımcıları ile bir süre daha sohbet ederek okulun genel durumu ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Doktor İpçioğlu: "Kış aylarında göz sağlığına...
Doktor İpçioğlu: "Kış aylarında göz sağlığına...
  1. SAĞLIK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349