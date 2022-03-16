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Yaralı çocuğa polisten yardım eli

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda düşüp yaralanan çocuğu fark eden polis ekipleri o ana kayıtsız kalmadı.

Yaralı çocuğa polisten yardım eli
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda düşüp yaralanan çocuğu fark eden polis ekipleri o ana kayıtsız kalmadı.

Çorlu’da devriye polis ekipleri duyarlılık örneği göstermeye devam ediyor. Devriye faaliyeti yürüten polis ekibi, Muhittin Mahallesi’nde yolda koşarken düşen bir çocuğun yaralandığını fark etti. El ve bacağından yaralandığını gören polis, üzücü duruma duyarsız kalmadı.

Düştüğü yerde acı içinde kıvranan çocuğa yardım eli uzatan polisler, yaralı çocuğu ekip otosuna bindirerek kısa sürede Çorlu Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi.

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