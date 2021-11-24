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Yeni atanan 682 öğretmen yemin etti

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Tekirdağ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında göreve yeni başlayan 682 öğretmeni temsilen 20 yeni öğretmen bayraklara el koyarak yemin etti.

Yeni atanan 682 öğretmen yemin etti
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Tekirdağ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında göreve yeni başlayan 682 öğretmeni temsilen 20 yeni öğretmen bayraklara el koyarak yemin etti.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmen Gülfidan Oğuzhan’ın konuşmasıyla başladı. Ardından emekli öğretmenler adına Emekli Öğretmen Ahmet Coşan bir konuşma yaptı. Ardından Tekirdağ genelinde öğretmenlik mesleğine yeni başlayan 682 öğretmeni temsilen 20 öğretmen, Türk bayraklarıyla donatılan masalara el koyarak yemin etti.

Yemin edilmesinin ardından yıl içinde emekliye ayrılan 164 öğretmeni temsilen ilçelerde programa katılan öğretmenlere ’Hizmet Şeref’ belgelerini Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri taktim etti.

Tekirdağ Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program sunulmasının ardından tören sona erdi.

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