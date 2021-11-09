YIK YAP Projesi’nde ilk kazma vuruldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilen Velimeşe Atatürk İlkokulu’nda yapım için ilk kazma vuruldu.

Velimeşe Mahallesi’nde yer alan ve bakanlığın YIK YAP Projesi kapsamında bulunan üç okuldan biri olan Velimeşe Atatürk İlkokulu’nda ilk kazma vurularak çalışmalar başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşaatına başlanan okulun en geç 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı şube müdürleri Dinçer Tuna ve Erkan Can, inşaatına başlanan okulda incelemelerde bulundular.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İnşaat Emlak Biriminden sorumlu Şube Müdürü Dinçer Tuna, binanın yerleşim alanı ve fiziki kapasitesi hakkında Kaymakam Mehmet Emin Taşçı’ya bilgiler verdi.