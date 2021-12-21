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Yılbaşı öncesi gıda denetimi

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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi gıda denetimi gerçekleştiriliyor.

Yılbaşı öncesi gıda denetimi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi gıda denetimi gerçekleştiriliyor.

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Yılbaşı öncesi gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri il genelinde il ve ilçe müdürlük kontrol görevlileri tarafından denetleniyor. Denetimlerde, kuru yemiş, şekerleme, pastane ve alkollü alkolsüz ürünler gıda güvenliği esas alınarak yapılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkın güvenli ve mevzuata uygun gıdalara ulaşımı için denetimler aralıksız devam edecektir" denildi.

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