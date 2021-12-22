banner4556

Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi

banner4336

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala şarap işletmelerini mercek altına aldı.

Yılbaşı öncesi sıkı denetim: Şarap fıçıları dizildi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala şarap işletmelerini mercek altına aldı.

banner4575

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler bu çerçevede alkollü içecek ve şarap işletmelerini mercek altında aldı.

Fıçılardan numune alındı

Şarap işletmesinde bulunan onlarca şarap fıçısı dizdirilerek tek tek denetlendi. Yılbaşı öncesinde şarap üretimi yapan işletmeler, gıda güvenliği ve insan sağlığı esas alınarak, sıkı denetime tabi tutuluyor. Denetlenen şarap işletmelerinden gıda mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numuneler alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde analiz ettiriliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkesir OSB yolu hizmete açıldı
Balıkesir OSB yolu hizmete açıldı
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321