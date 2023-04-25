Tekirdağlı çocuklara SİBERAY'ı anlattılar

Tekirdağ’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çocukları ve Tekirdağ halkını internet kullanımı hakkında bilinçlendirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY projesi çerçevesinde Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Tekirdağlı miniklere ve vatandaşlara bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda; Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı, Yetkisiz Erişim, Sosyal Medya ve Banka Hesaplarına Sızma ve Hacklenme, Yasa Dışı Sanal Bahis, Kripto Borsalarına Yetkisiz Erişim ve Dolandırıcılığı, Çevrim İçi Çocuk İstismarı gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı. Çeşitli broşürlerin ve tanıtım kitapçıklarının da dağıtıldığı etkinlikle ilgili olarak açıklamada bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Dünya ve ülkemizde kullanımı oldukça artan ve artmaya devam eden internet kullanımında vatandaşlarımızı ve özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmeye ve sanal suçlarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.