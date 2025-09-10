Tekirdağlı ekip Türkiye ikincisi oldu
Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyükler Düzenlemeli Dal Halk Oyunları Yarışması'nda, Tekirdağ'ı temsil eden 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye’nin 13 ilinden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü elde ettiği ikincilik derecesiyle hem Tekirdağ’ı hem de bölgeyi gururlandırdı. Başarı sonrası kulüp üyeleri, antrenörleri Fırat Nalcıoğlu ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuşan Vali Soytürk, "Başarılarınızla bizleri ve ilimizi gururlandırdınız. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.