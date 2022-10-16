Tekirdağlı öğrenciler AB geri dönüşüm uygulamalarını tamamladı

Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 günlük Avrupa stajını tamamladı.

Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ve 2019 yılında kabul edilen ve okul tarihinde bir ilk olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA102) çerçevesinde 2019-1-TR01-KA102-067859 numaralı (Yeni Nesil Teknolojiler ile Mesleki Eğitim Güçleniyor) projelerini, 2022 yılında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta ve Romanya’nın başkenti Bükreş’te staj yaparak tamamladı.

Moda Tasarım Alanı ile Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileriyle yazılan proje ve hareketliliklerden 18 öğrenci faydalanırken, Moda Tasarım Alanı için Romanya’da tekstil sektöründe oldukça başarılı bir fabrika ile ortaklık kuruldu. Moda Tasarım Alanı öğrencileri ‘Mekatronik Sistemlerin Tekstil Makinalarına Uygulanması’ temalı 2 hafta süreli olarak Bükreş’te stajlarını tamamladı.

Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileri ise Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta Plastmakers firmasında ‘Tehlikeli Atık Madde Yönetimi’ temalı 2 hafta süreli stajlarını tamamlayarak yurda döndüler.

Öğrencilerinin ilk günden itibaren büyük heyecan ve istekle stajlarına gittiklerini kaydeden Proje Koordinatörü Suat Uygun, “Ev sahibi ortaklarımızın öğrencilerimizle olan ilişkileri, yapılan staj çalışmaları için hazırladıkları ortam görülmeye değerdi. Öğrencilerimiz bir yandan mesleki alanda tecrübe sahibi olurken diğer yandan mesai kavramı, çalışma düzeni, iletişim becerileri konularında önemli kazanımlar elde ettiler. Çalışma saatleri dışında ülkeyi sosyal ve kültürel açıdan gözlemleme imkânı buldular. Şehrin mimarisini, ulaşımını, tarihini, yeme içme alışkanlıklarını gördüler. Bununla birlikte kendi kültürlerini ev sahibi ortaklarımıza tanıttılar. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimizin başarılı bir staj dönemi geçirdiklerini söyleyebilirim” dedi.

Uygun, başarılı bir staj dönemi geçiren öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte eğitim aldıkları Çekya’nın başkenti Prag başta olmak üzere Avrupa’nın farklı şehirlerine kültürel gezi çerçevesinde seyahat ederek, böylece farklı kültürleri yakından tanıma fırsatını bulduklarını söyledi. Yabancı dillerini de geliştirme fırsatını yakaladıklarını belirten Koordinatör Uygun, “Projede yer alan öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip olma fırsatına ulaşmıştır. Rekabetin çok yüksek olduğu günümüzde, mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmak ve daha donanımlı olmalarını sağlamak bizim görevimizdir.” diyerek, “Proje aşamasında her türlü destekleri ile yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Erkol’a ve Okul Müdürümüz Kadir Demirbaş’a teşekkür ederim” diye konuştu.