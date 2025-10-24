Tekirdağlı sporculardan Karadağ'da çifte madalya gururu

Karadağ’ın Podgorica kentinde düzenlenen ’Montenegro-Podgorica Open G1 Taekwondo Uluslararası Şampiyonası’na katılan Tekirdağlı sporcular, gümüş ve bronz madalya kazanarak hem Türkiye’yi hem de Tekirdağ’ı gururlandırdı.

Çerkezköy Belediye Spor Kulübü Geleneksel Taekwondo sporcularından yıldız kadınlar 59 kilogram kategorisinde Zenan Azra Bektaş gümüş madalya, genç erkekler 68 kilogram kategorisinde Uğur Buğra Keskin ise bronz madalya kazandı. İki başarılı sporcu, şampiyonada kürsüye çıkarak Tekirdağ’ın adını uluslararası arenada bir kez daha duyurdu.

Dereceye giren sporcular, Taekwondo Antrenörü Deniz Bektaş ve Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Ahmet Üzgün, uluslararası başarı elde eden sporcuları tebrik ederek, "Hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandıran sporcularımızı gönülden kutluyorum. Disiplinli çalışmanın ve azmin sonucu olarak elde edilen bu başarıların devamını diliyorum" dedi.