Tekirdağlılar kan merkezlerine akın ediyor

Tekirdağlı vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için kan merkezlerine akın etmeye devam ediyor.

Tekirdağlılar kan merkezlerine akın ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tekirdağlı vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için kan merkezlerine akın etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük iki deprem sonrasında deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tekirdağ’dan vatandaşlar da, yardımlarının yanı sıra kan merkezlerine akın etmeye devam ediyor. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasında Kızılay tarafından kurulan kan verme noktalarında yoğunluklar oluştu.