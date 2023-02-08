Tekkeköy'den afet bölgesine yardım seferberliği: İş makinesi ve 9 tır yardım

Samsun Tekkeköy Belediyesi tarafından afet bölgelerindeki çalışmalara katılmak üzere 3 damperli kamyon, 1 ekskavatör, 9 tır yardım malzemesi ile 25 kişilik kurtarma ekibi gönderildi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından afet bölgeleri için başlatılan yardım seferberliği kapsamında belediye kaynakları ve vatandaşların desteğiyle on binlerce yardım malzemesi toplandı. Dün akşamdan itibarense bölgeye yönelik sevkiyatlara başlandı.

3 damperli kamyon, 1 ekskavatör afet bölgesinde

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dün ilk etapta 1.5 ton gıda maddesi hava kargo yoluyla gönderildi. Dün akşam saatlerinde ise 3 damperli kamyon bölgeye uğurlandı. Kamyonlar gıda, kıyafet ve ihtiyaç malzemesi ile binlerce pet şişe suyu bugün bölgeye ulaştırarak çalışmalara katılmaya başladı.

25 kişi kurtarma ekibi yola çıktı

Çalışmalar bugünde yoğunlaşarak devam etti. Sabah saatlerinde 1 ekskavatör ve tamamı gönüllü belediye çalışanlarından oluşan 25 kişilik kurtarma ekibi Tekkeköy’den minibüslerle afet bölgesine uğurlandı.

9 tır malzeme sevk edildi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın talimatıyla başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde gün içinde 9 tır ihtiyaç malzemesi de afetzedelere destek için gönderildi. Tırlar binlerce kullanılmamış mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı gibi kışlık kıyafetler ile gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyor.

Afetzedeler Tekkeköy’de misafir edilecek

Çalışmalar kapsamında ayrıca afet bölgesindeki depremzedeleri bulundukları yerden alarak Tekkeköy’de misafir etmek üzere bir minibüs de bölgeye gönderildi. Yardım malzemeleri ile dolu minibüs yükünü bırakmasının ardından afetzedeleri alarak ilçeye dönecek.