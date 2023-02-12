Tekkeköy'den yaraları saracak gönül seferberliği

Samsun Tekkeköy Belediyesi’nin deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için başlattığı gönül seferberliği devam ediyor.

Belediye birimleri ve gönüllü vatandaşların desteğiyle yürütülen çalışmalarda depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler konvoylar halinde gönderiliyor, Kahramanmaraş ve Hatay’daki belediye personeliyle de afet bölgelerindeki insanların yaralarını bir nebze sarmak için çalışılıyor.

Soba ve yakacak desteği verildi

İlçeden uğurlanan 3 tırla afet bölgesine soba, ısıtıcı, odun ve su gibi yardım malzemeleri taşındı. Elbistan’a ulaşan tırdaki malzemeler Mehmetçiklerin destekleriyle indirilerek depremden etkilenen insanlara dağıtıldı.

Hatay’ın Defne ilçesine de el uzatıldı

İlçeden deprem bölgesine hareket eden ve yardım malzemelerinden oluşan bir konvoy Hatay’ın Defne ilçesine yardım elini uzattı. Çeşitli insani yardım malzemelerinden oluşan konvoydaki araçlar Defne Belediyesi görevlilerine teslim edildi.

Seyyar tuvalet ve barınma için konteyner gönderildi

Depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan vatandaşların yardımları da zaman kaybetmeden bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. Seyyar tuvaletler ve konteynerlerden oluşan bir diğer konvoy da afet bölgesine gönderildi.

Can kurtaran ekipler

Tekkeköy Belediyesi’nin iki ekip halinde giden gönüllü personeli de bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Hatay ve Kahramanmaraş’ta canların kurtarılmasına destek olan ekipler, bölgelerinde afetzedeler için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

14 kişilik aile Tekkeköy’de

Kahramanmaraş’tan gelen 14 kişilik iki aileye de Tekkeköy’de barınmaları ve evlerinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için destek olundu.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm Tekkeköy’ün gönül seferberliği devam ediyor. Milletçe kenetlendik. El ele vererek tüm zorlukları aşacağız. Afet bölgelerindeki kardeşlerimiz için depremin yaralarını bir nebze sarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah’ın izniyle bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Rabbim yardım eden ve yardımlara vesile olan herkesten razı olsun” dedi.