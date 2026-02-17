Tekme tokat darp edildi, çevredekiler aldırış etmeden müziğe ayak uydurdu
"Lvbel C5" lakaplı rap sanatçısı Süleyman Burak Bodur, hafta sonu Sakarya’da Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda verdiği konserde akıl almaz bir olay yaşandı. Konser sırasında bir grup bir kişiyi tekme ve tokat darp ederken çevredekilerin olaya aldırış etmeden müziğe ayak uydurması cep telefonu kamerasına yansıdı.