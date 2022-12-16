Tekne ışığı kapalı şekilde yasadışı avcılık yapan şahıslar Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadı

İstanbul Boğazı’nda yakalanmamak için tekne ışıklarını kapatan yasadışı midye avcıları, Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadı. 6 buçuk ton canlı midye ele geçirilirken, şahıslara 15 bin 150 TL para cezası kesildi. Yasadışı midye avcılarının boğazda yakalanma anı kameraya yansırken şahıslar avladıkları midyeleri de çuvalları açarak geri denize bıraktı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri İstanbul Boğazı’nda rutin denetim yaparken, bir teknenin ışıklarını söndürerek seyir yaptığını fark etti. Bunun üzerine ekipler uyarı yaparak tekneyi durdurdu. Teknedeki kişilerin İstanbul Boğazı’nda yasadışı midye avcılığı yaptığı görüldü. Yapılan kontrollerde yasadışı şekilde avlanılan 250 çuval içinde yaklaşık 6 buçuk ton midye olduğu tespit edildi. Yasa dışı kaçak midye avcılığı yapan şahıslara toplam 15 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık faaliyetinde kullanılan 1 adet hava tankı, 20m hortum ve 1 adet midye tarağı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ele geçirildi. Yasadışı olarak avlanılan ve canlı olan 6 buçuk ton kara midye şahıslar tarafından tek tek denize bırakıldı. Öte yandan, avcıların yakalanma anı saniye saniye kameraya yansıdı.