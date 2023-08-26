Tekne kazasında yaralanan Ali ve Vuslat Sabancı çiftini yakınları hastanede ziyaret etti

Yunanistan’da geçirdikleri tekne kazasının ardından İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali ve Vuslat Sabancı çiftini yakınları ziyarete geldi.

Yunanistan’ın Leros Adasında önceki gün tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın İstanbul’daki özel bir hastanede tedavileri sürüyor. Çifti dün olduğu gibi bugün de birçok aile üyesi ve yakını ziyarete geldi. Özcan Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Tayfun ve Reyhan Demirören çiftinin de ziyaretçiler arasında olduğu görüldü.

Öte yandan, hastane yönetiminden şu ana kadar Ali ve Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.