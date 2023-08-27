Tekne kazasında yaralanan Sabancı çiftini yakınları hastanede yalnız bırakmadı

Yunanistan’da geçirdikleri tekne kazasının ardından İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali ve Vuslat Sabancı çiftini yakınları hastanede yalnız bırakmadı.

Yunanistan’ın Leros Adası’nda 24 Ağustos tarihinde tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin İstanbul’da özel bir hastanede tedavilerine devam ediliyor. Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın eşi Zeynep Çiğdem Özkan ve kızı Didem Özkan Ciner, Sabancı çiftini ziyaret ettikten sonra hastaneden ayrıldı. Tedavisi devam eden çifti hastanede Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı ve Fethi Kamışlı da yalnız bırakmadı. Ali Sabancı’nın avukatı Rezan Epözdemir’in de ziyaretçiler arasında olduğu görüldü.

Öte yandan, hastane yönetiminden şu ana kadar Ali ve Vuslat Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.