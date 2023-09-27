Tekne motoru çalan şüpheliler tutuklandı

Edirne'de tekne motoru çalan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekne motoru çalan şüpheliler tutuklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de tekne motoru çalan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne’nin Enez ilçesinde tekne motorunun çalındığını fark eden vatandaş, hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde hırsızların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Hırsızların başka bir şahsa sattığı çalıntı tekne motoru da sahibine teslim edildi.