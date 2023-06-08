Tekne sahiplerinin en çok tercih ettiği ürünler belli oldu

E-ticaret platformu Trendyol, tekne sahiplerine güvenli ve konforlu bir deneyim yaşatmak için ihtiyacı olabilecek tüm ürünleri bir arada sunduğunu duyurdu. E-ticaret platformunda en çok portatif duş ve tuvalet, tekne hırdavatı, tekne boyası, tekne motoru ve bakım ürünleri tercih edildiği belirtildi.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yüzlerce kategoride sunduğu seçeneklerle tekne kullanıcılarına ihtiyaç duydukları ürünleri sunduğunu açıkladı. Yeni tekne sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ya da teknesini yenilemek isteyenler için birçok ürünü kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, mevcut teknesini kendi zevkine göre tekrar tasarlamak isteyenler için kullanım amacına uygun tekne motoru, tekne mobilyası, tekne hırdavatı, bakım boyaları, macunlar ve elyaf, kontrol panelleri, tente gibi seçenekleri müşterileri ile buluşturuyor.

En çok tercih edilen ürün portatif duş

Deniz yolculuğuna çıkmak, özgürlüğü hissetmek ve mavi suların keyfini çıkarmak isteyen kullanıcıların; e-ticaret platformunda en çok, portatif duş ve tuvalet, tekne hırdavatı, tekne boyası, tekne motoru ve bakım ürünlerini tercih ettiği belirtildi. E-ticaret platformunun geniş ürün yelpazesi tekne tasarımını kendi zevklerine göre özelleştirmelerine de olanak sağlıyor. Trendyol, çeşitli ürün gamıyla tekne sahiplerinin denizcilik deneyimini iyileştirirken, tekne tasarımında da konfor ve stil açısından farklı seçenekler sunuyor.