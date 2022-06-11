Teknede evlenme teklifi ederek sürpriz yapın

Teknede evlenme teklifi ederek sevgilinize hayatının en romantik ve heyecanlı sürprizini yaşatabilirsiniz. Sevgilinizle baş başa ya da dostlarınızın da katılım sağladığı romantik bir ortamda sade bir boğaz turu eşliğinde evlilik teklifinde bulunabileceğiniz gibi sabah kahvaltısı, öğlen ya da akşam yemeği esnasında da hiç beklemediği bir anda sürpriz yapıp diz çökerek yüzüğü parmağına takabilirsiniz. Baştan sona kusursuz bir organizasyon planlayabilmeniz için destek alacağınız yat kiralama şirketi büyük önem arz ettiğinden bu haberde sizlere İstanbul Boğazında 20 yılı aşkın süredir profesyonel ekibiyle teknede evlilik teklifleri düzenleyen Boğaz Çocuğu şirketini tavsiye ediyoruz.

YENİ TREND LAZERLE EVLENME TEKLİFİ

Sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen özellikle erkekler tarafından her geçen sene daha yoğun şekilde tercih edilen yöntem olan lazerle evlenme teklifi sayesinde aşkınıza İstanbul'u şahit tutabilir ve duymak istediğiniz "EVET" cevabını çığlıklar halinde tekrar tekrar işitebilirsiniz. Lazerle köprüye yazılacak olan evlilik teklifi sözlerinin net olarak görünebilmesi için organizasyon hava karardıktan sonra akşam saatlerinde yemekli ya da yemeksiz olarak planlanabilir. 2 kişilik baş başa mum ve kuru gül yapraklarıyla romantik şekilde süslenmiş masa yemekler yendikten sonra sizleri boğaz manzarasına karşı fotoğraf çekme bahanesiyle kiralık yatın ön tarafına çağırarak birkaç poz fotoğraf çekecekler ve sonrasında köprüye doğru bakmanızı isteyerek lazer gösterisini başlatacaklar. Boğaz köprüsüne yazmaları için önceden kendilerine ilettiğiniz evlenme teklifi sözleri kelime sayısında hiçbir limit olmadan köprünün altına kuvvetli lazer ışıkları ile yansıtılacak ve "Benimle Evlenir Misin" yazısı köprüde belirdiğinde diz çöküp sevgilinizin parmağına yüzüğü takacaksınız. Tabi ki baştan sona tüm lazerle evlenme teklifi anlarını cep telefonlarıyla ücretsiz olarak kaydetmeyi unutmayacaklar. Profesyonel video kaydı ve fotoğraf çekimi hizmetleri ekstra ücrete tabi olarak sunuluyor.

ŞEFFAF FİYAT POLİTİKASI

Tüm damat adaylarına aynı fiyat tekliflerini sunan şirketin resmi sitesinden bugün itibariyle aldığımız veriler doğrultusunda saatlik yat kiralama ücretinin 1500 TL'den başladığını, en az kiralama süresinin 2 saat olduğunu ve sadece lazer gösterisi için 750 TL talep edildiğini söyleyebiliriz. Evlenme tekliflerine dahil edilebilecek diğer ekstra hizmetler ve ücretlerini de şu şekilde belirtmişler: Kemancı: 1000 TL, profesyonel kameraman: 1000 TL, masa süsleme 250 TL, pasta 300 TL, fasıl ekibi 2000 TL. Ancak bu hizmetlerin yat kiralama şirketinden alın mecburiyeti olmayıp arzu edenler kendileri de organize edebiliyorlar. Bu haberde belirttiğimiz ücretlerin bugün itibariyle geçerli olduğunu unutmadan, ilerleyen günlerde değişebilme ihtimalini de dikkate alarak anlık olarak güncel rakamları öğrenmek için firma sitesini ziyaret etmenizde fayda vardır.

SİZE ÖZEL TEKNEDE EVLENME TEKLİFİ PAKETLERİ

Boğaz Çocuğu, teknede evlenme teklifi etmek için sizlere hazır paketlere talip olmak yerine tamamen kendi istekleriniz doğrultusunda hazırlanacak özel organizasyonlar planlama imkanı sunuyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey yatkiralama.com sitesine giriş yaparak fiyatlar sayfasında sunulan tüm hizmetlerin ücretini görebilir ya da teknede evlenme teklifi sayfasının alt kısmında listelenen kiralık yatların üzerine mouse ile gelip "Hızlı Hesapla" butonuna basarak istediğiniz hizmetleri fiyat hesaplama aracından işaretleyerek çok daha hızlı şekilde kendi evlenme teklifi paketinizi hazırlayabilirsiniz. Rezervasyon yaptırmak için organizasyon için ödenecek toplam ücretin yarısını kaparo ödemesi olarak şirkete göndermelisiniz. Kaparoyu hızlıca kendilerine banka yoluyla ya da elden vermediğiniz takdirde seçtiğiniz kiralık yattaki opsiyonu kaldırıp diğer damat adaylarından gelecek olan rezervasyon taleplerini değerlendirmeye alırlar. Bu nedenle ne kadar erken davranırsanız sizin için o kadar faydalı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayalinizdeki evlilik teklifini edip ömür boyu mutlu bir evlilik hayatı yaşayabilmeniz dileklerimizle, mutluluklar dileriz..