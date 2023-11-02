Teknik arıza nedeniyle seferleri duran Kabataş-Bağcılar tramvay hattı normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar arası seyir halinde olan tramvayda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza meydana gelen tramvay bir başka tramvayın yardımıyla çekildikten sonra seferler normale döndü.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında ilerleyen tramvayda saat 09.00 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. Tramvay Güngören istasyonundan Zeytinburnu istikametinde seyrettiği sırada meydana gelen arıza nedeniyle seferler Kabataş-Mehmet Akif Ersoy İstasyonu arasında yapıldı. Bağcılar-Güngören istasyonları arasında ki tramvay seferleri ise durduruldu. Yolcular bir sonraki istasyona kadar raylardan yürümek zorunda kaldı. Öte yandan, arıza nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlara yönlendirildi. Otobüsler ücretsiz olarak hizmet verirken durakta ise yoğunluk oluştu. Arıza meydana gelen tramvay bir başka tramvayın yardımıyla çekildikten sonra seferler normale döndü.

Tramvaya binemeyen Tayfun Kuyucu, “Tramvaya binemedim. Çünkü tadilattaymış. Şuan bir çok insan mağdur. Ayağım ağrıyor hastaneye gideceğim ama gidemiyorum. Yetişemiyorum. Yarım saattir bekliyorum gelmiyor. Ücretsiz diyorlar ama gelenide görmedik. Yarım saat 45 dakikadır bekliyorum. Mağdurum. Halimiz seçime kadar değişmeyecek galiba” dedi.