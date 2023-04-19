Teknik personele süne mücadelesi eğitimi verildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından süne mücadelesi eğitimi verildi.

Eğitime Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ekrem Kaya, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Erkan Yılmaz, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Birol Mıhçı, il ve ilçe Müdürlüklerinde görevli teknik personeller katıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, “Dünyada ve ülkemizde temel besin maddesi başta buğday olmak üzere tahıllardır. Yaklaşık 17 bitki türü insanlık besin ihtiyacının %95’ini sağlarken, bu oran içerisinde en büyük paya tahıllar sahiptir. İnsan beslenmesinde alternatifsiz bir bitki olan buğday, un haline getirilerek ekmek ve diğer unlu gıdaların üretiminde kullanıldığı gibi bulgur, makarna, irmik, bisküvi gibi ürünlerle günlük beslenmemizde önemli bir yer almaktadır. Bu sebeple ilimizdeki kaliteli buğday üretimi açısından süne mücadelesi önem arz etmektedir. İl genelinde toplamda 20 ekip 96 teknik personel ile 620.000 dekarlık survey alanında süne mücadelesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu yapılan çalışmalar ve takipler ile süne zararı minimum düzeye indirilmektedir." dedi.

Ziraat Mühendisi Ekrem Kaya ve Ziraat Mühendisi Erkan Yılmaz tarafından sünenin tüm yaşam döneminde yapılacak sürveyler ve mücadele konusunda sunum yapıldı. Görüş ve öneriler ile eğitim sona erdi.