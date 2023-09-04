TEKNOFEST Ankara'da BUÜ rüzgârı

Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in Ankara etabı başarıyla tamamlandı.

Etimesgut Havalimanı’nda yapılan ve toplam 5 gün süren festival yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’nin her bölgesinden milyonların akın ettiği organizasyondaki yerini aldı. Açtığı stant ile gelen ziyaretçilere öğrencilerin hazırladığı projeler ve yarışma süreçleri hakkında bilgiler verildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da festivalin 3. gününde TEKNOFEST 2023 Ankara’ya katılan öğrenci temsilcileri ve personelle bir araya geldi. Yürütülen çalışmalara dair detaylı bilgi alan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, personel ve öğrenci temsilcilerine emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Festival alanına gelen TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, BUÜ’nün açtığı standı ziyaret etti. Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite ekibiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğretim Üyesi olarak BUÜ’de uzun yıllar görev yapan TRT Genel Müdürü Sobacı, öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi.