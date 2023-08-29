TEKNOFEST Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da

Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında, yolculuğuna Ankara'da devam ediyor.

TEKNOFEST Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında, yolculuğuna Ankara’da devam ediyor.

Cumhuriyet’in 100. Yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 ilk olarak 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmişti. Yılın ikinci TEKNOFEST’i için sıra Başkent Ankara’da.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023 Ankara için son hazırlıklar tamamlandı. Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, ‘Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay’ Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST Ankara yarın başlıyor.