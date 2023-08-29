TEKNOFEST Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da

Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında, yolculuğuna Ankara’da devam ediyor.

Cumhuriyet’in 100. Yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 ilk olarak 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmişti. Yılın ikinci TEKNOFEST’i için sıra Başkent Ankara’da.

30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023 Ankara için son hazırlıklar tamamlandı. Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, ‘Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay’ Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST Ankara yarın başlıyor.