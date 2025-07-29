TEKNOFEST'e katılacak gençlere Togg'lu sürpriz

TEKNOFEST’e katılacak liseli öğrencilere farklı renk ve modellerdeki Togg ile sürpriz yapıldı.

Ürettikleri elektrikli araçlarla TEKNOFEST’te yarışacak olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ilham aldıkları Togg ile sürpriz yapıldı. Togg Team Türkiye ekibi, farklı renk ve modellerdeki Togg ile öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, Togg ile ilgili merak ettiği konuları sordu. Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST ekip kaptanı Berat Samet Ünal ise öğrenciler tarafından yapılan araçların yapım süreci ve yaşadıkları zorlukları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Bu sene yarışmaya daha hazır, daha güçlü ve gümbür gümbür geliyoruz"

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 5 yıldır TEKNOFEST’e katıldığını belirten Berat Samet Ünal, "Bu artık gelenek haline gelmiş ve her sene sürdürdüğümüz bir şey. Usta-çırak ilişkisi içerisinde bunu her sene bir alt gruba aktararak bu süreci iletiyoruz. İlk olarak Evcar V1 aracımızla TEKNOFEST’e katılım sağladık. Şu ana kadar toplam 3 ödül kazandık. Geçen sene bir şey kazanamadık maalesef talihsiz bir olay yaşadık ama bu bizi yıldırmadı. Bu sene yarışmaya daha hazır, daha güçlü ve gümbür gümbür geliyoruz" diye konuştu.

"Bu kulüplere girebilmek için birbirleriyle yarıştılar"

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hamdi Yılmaz ise okulun tüm atölye imkanlarını gençler için seferber ettiğini belirterek, "Sektörle görüşerek sponsorların destek olmasında etkimiz oldu. Gençlerimizle sponsorları bir araya getirdik. Çalışmalarımızı değişik platformlarda göstererek öğrencilerimizin bu konuda ne kadar istekli ve yetenekli olduklarını da göstermiş olduk. Öğrencilerimizin bu sürece katılmak için ciddi bir performans sergilediklerini gördük. Onlar için bir şeyi başarmış olmak çok önemliydi. Bu kulüplere girebilmek için birbirleriyle yarıştılar" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin bu çabası bizim milli teknoloji hamlemizin en güzel yansıması"

Togg Team Türkiye kurucusu Abdürrahim Benli ise Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u geleceğin mühendisleriyle buluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören gençlerimizin teknolojiye olan ilgisi bizleri gerçekten çok etkiledi. Genç yaşta bu vizyonu yakalamış olan gençlerimizin bu emekleri çok değerli ve kıymetli. Gençlerin bu çabası bizim milli teknoloji hamlemizin en güzel yansıması. Gençlere tavsiyemiz; hayallerinizden asla vazgeçmeyin, yerli ve milli teknolojiyi sahiplenin, geliştirin. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlerin ellerinde şekillenecek" açıklamasında bulundu.