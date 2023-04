Teknofest finalinde 'İnegöl' rüzgarı

TAKİP ET

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST finalinde İnegöl Belediyesi Baykoca Proje ekipleri, tasarladıkları 4 farklı proje ile yerini aldı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğe umutla bakan bir Türkiye için "Sen Geleceksin Diye" sloganıyla düzenlenen TEKNOFEST, kapılarını teknoloji tutkunlarına açtı. 27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisinde yer alan Baykoca Teknoloji Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren “İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları” hazırladıkları 4 projeyi kendisine ayrılan stantta teknoloji severlere tanıtıyor.

Geçen 2 yılda 2 birincilik

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje ekipleri ilk olarak Teknofest 2021’de İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi ile Baykoca Fezakadı Drone Takımı 1’inci olmuştu. Sonrasında ise Baykoca Çınar ekibinin geliştirdiği “Baykoca Çınar” projesi de 2022 yılında Samsun’da yapılan Teknofest’te Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’incisi oldu. 2021 yılından bu yana başlayan TEKNOFEST serüveninde İnegöl Belediyesi Baykoca Ekipleri 29 proje üretip yarışmalara katılırken, bu kez de İstanbul’da yeni bir başarı elde etmek için binlerce proje ile yarışıyor.

Dolu dolu 4 proje Teknofest finalinde

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları bu kez de eğitimden turizme, sağlıktan uçan arabaya varana kadar tasarladıkları 4 farklı proje ile gözünü yeni başarılara dikti. Eğitim Teknolojileri alanında Baykoca Testonom takımının “Sürdürülebilir Geri Kazanımlı Akıllı Test Otomatı” projesi, Sağlıkta Yapay Zeka alanında Baykoca Sîna takımının “Sindirim Sisteminde Hastalık Tespit Eden Kapsül” projesi, Uçan Araba alanında Baykoca SEHA takımının “Kırsal Bölge Acil Müdahale Hava Ambulansı” projesi ve Turizm Teknolojileri alanında Baykoca REGA takımının “Rehber Elektrikli Gezi Aracı II. Prototip” projeleri TEKNOFEST finalinde yerini aldı.

Gönüllü gençlerin sayısı hızla artıyor

Göreve geldiği günden bu yana dijital değişim ve dönüşümü yönetiminin tam merkezine koyan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin eğitimine de katkı sunmaya devam ediyor. Başkan Alper Taban ile birlikte birçok alanda dijitalleşen İnegöl Belediyesi, son süreçte ise 150’ye yakın gönüllü çalışmacı ile farklı fikirlerin bir araya gelmesine öncülük ediyor. İnegöl’de hem gençler hem de teknoloji tutkunları İnegöl Belediyesi’nin Baykoca Proje ekipleri ile projelerini dünyaya tanıtma fırsatını buluyor.

"Teknofest kuşağı" gençlerimizle gurur duyuyoruz

Farklı fikirlerin projelere dönüşüp hayata geçirilmesi için özellikle gençlere bu alanda fırsatlar sunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün Teknofest Kuşağı gençleri ile gurur duyduğunu iletti. Başkan Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen her türlü görüş, öneri ve fikirleri can kulağıyla dinliyor taleplerini yerine getirmek adına gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ayrı önemsiyoruz. Çünkü onlara imkânlar verildiğinde neler yapabileceklerini hepimiz biliyoruz. Bu yönde oluşturduğumuz Baykoca Proje ekipleri ile gençlerimiz inanılması güç fikirlerini ortaya koyuyor, çalışma arkadaşlarımızın da desteğiyle yarışmalara katılıyorlar. Daha önce arkadaşlarımızın hazırladığı 2 ayrı proje alanlarında birincilik elde etmişti. Şimdi de 4 proje finale kaldı. Gençlerimiz çok heyecanlılar görüyorum, hissediyorum. Bu heyecanlarının daha da çoğalması için biz elimizdeki tüm imkanlarla yanlarındayız. Dereceden ziyade gençlerimizin kendilerini geleceğe hazırlaması bizler için en önemlisi. Teknofest kuşağı gençlerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah yeni Selçuk Bayraktar’lar İnegöl’ümüzden, ülkemizden çıksın. Tüm çaba ve gayretimiz bu yönde. Emeklerinden dolayı tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Onlar bizim gururumuz. Her zaman yanlarındayız” dedi.