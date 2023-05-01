TEKNOFEST Girişim Programı'na vatandaşlardan yoğun ilgi

TEKNOFEST Girişim Programı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Girişimcilerin tanıttığı ürünleri dikkat çekti. ’Hidrojenli scooter’ı tanıtan Erhan Demircioğlu, "Pek çok ülkeye ihracat sözleşmesi imzalamış durumdayız” dedi.

TEKNOFEST yarışmalarında finale kalan takım veya takım üyelerinin kendi girişimlerini kurması veya kurdukları girişimleri büyütmesi amacı ile T3Girişim Merkezi yürütücülüğünde TEKNOFEST Girişim Programı düzenlendi. TEKNOFEST Girişim Programı 2. dönem girişimleri, TEKNOFEST Girişim Programı çadırında 5 gün boyunca ürünlerini sergiledi. TEKNOFEST Paydaşları ve girişim ekosistemi temsilcilerin de yer aldığı etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

’Hidrojenli scooter’ı tanıtan Erhan Demircioğlu, “TEKNOFEST 2023’e ilk hidrojenli scooter tanıtmak için katıldık. Elektrikli scooterların oldukça fazla aksayan yönleri var. Bunlardan en önemlisi menzilleri kısa çok uzun şarj sürelerine sahip ve yokuş çıkamıyorlar. Geliştirdiğimiz hidrojenli scooter sayesinde 5 dakika da şarj olan 60 kilometre menzili olan ve her türlü dik yokuşu çıkabilen dünyanın ilk hidrojenle çalışan scooterını geliştirdik. Geliştirdiğimiz teknolojiler de kullanmış olduğumuz bor. Türkiye için oldukça önemli yüzde 75’ler seviyesinde rezervi var. İlk TEKNOFEST’e 2019 yılında katıldık. İnsanlık yararına teknolojiler yarışmasında finalist olarak yer aldık. Orada TEKNOFEST ortamındaki motivasyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu keşfettikten sonra ekibimizi kurarak şirketleşme faaliyetine başladık 2019’da. Bugün geldiğimiz noktada çalıştığımız proje 2019’da şirketleştikten sonra başladı. Hidrojenli scooter serüvenimiz ise 2021 yılında start verdiğimiz bir proje. Bu gün geldiğimiz noktada ise pek çok ülkeye ihracat sözleşmesi imzalamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Projesi ödül alan Ömer Faruk Başargan, “Denge refleks nörolojik hastalıkların tedavisine yönelik cihazlarımız mevcut. Şu an TEKNOFEST’teyiz oldukça heyecanlıyız. Girişim ödülümüzü aldık. Biz dünyadaki sağlık alt yapısındaki eşitsizliği ortadan kaldırıp dezavantajlı birey ve bölgelerin sağlık alt yapısına rehabilitasyona ulaşmasını sağlamak. Bunu da orta az gelişmiş ülkelerden başlamak üzere ve gelişmiş ülkelerde evde terapisine gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.