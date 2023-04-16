TEKNOFEST'in Bursa ayağında İHA'lar yarışıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘Savaşan İHA Yarışmasına’, Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursalıların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından alana kurulan farklı stantlarda çocuklar bilim ve teknolojiyle tanışıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Yunuseli Havaalanı’nda yapılan Savaşan İHA Yarışmalarıyla, TEKNOFEST çerçevesindeki İnsansız Hava Araçları Yarışmaları da başlamış oldu. Türkiye genelinden bu kategoride 300’ün üzerinde takımın başvurduğu yarışmada finale kalan 22 takım birincilik için yarışacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Savaşan İHA Yarışlarını izlemek için alana geldi. Bakan Varank ve beraberindekiler öncelikle yarışlara katılan tüm takımların stantları gezerek, hem bilgi aldı hem de takımlara başarılar diledi.

TEKNOFEST’in artık sadece bir Türkiye markası değil, dünya markası haline geldiğini belirten Bakan Mustafa Varank, “300 binden fazla takım,1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyoruz. Tabii Bursa olarak da birkaç senedir insansız hava araçları yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden gelenin en güzelini Türkiye’nin dört bir tarafından gelen genç kardeşlerimize göstermeye çalışıyoruz. Onları ağırlıyoruz aynı zamanda şehrimizde. İşte bakın burada genç kardeşlerimiz var. Hepsini bu yarışmalara davet ettik gelsinler, görsünler. Abileri nasıl insansız hava aracı yapıyor, yarışmalarda neler yapılıyor? Aynı zamanda burada bilim atölyeleri var. İşte bu genç arkadaşlarımızı da bu yarışmalara davet ediyoruz. Aslında Bursa’ya teknolojiyi getirmiş oluyoruz. Bütün Bursalıları yarışmalara bekliyoruz. Belediyemiz ring seferleri düzenliyor. Bunlarla buraya gelebilirler. Hem burada yarışmaları izlerler, genç arkadaşlarımızın heyecanına ortak olurlar, hem de buradaki bilim atölyelerinde çocuklarıyla beraber eğlenerek bilimsel faaliyetler, etkinlikler de yapabilirler” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa olarak çok güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını, bunların en özellerinden bir tanesinin de TEKNOFEST’in Savaşan İHA Yarışmaları olduğunu söyledi. İnsansız Hava Araçları Yarışmalarına ev sahipliği yapmaktan son derece büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu organizasyonda çok büyük emeği olan saygıdeğer Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ederim. Bursa’nın ev sahipliği ile alakalı da elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bu vesileyle buradan tüm hemşehrilerimizi 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak yarışlara davet ediyorum. Otobüs seferlerimiz de var. Ülkemizin güzel yarınları için, yüksek teknolojinin gelişimi için önemli bir altyapı teşkil eden bu yarışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.