TEKNOFEST ruhu Sakarya'da: Gençler milli teknoloji hamlesini konuştu

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TEKNOFEST Kulübü, "Milli Teknoloji Hamlesi ve Gençlik" temalı söyleşi düzenledi.

Etkinlikte konuşmacılar, TEKNOFEST’in yalnızca bir yarışma değil, Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen bir hareket olduğunu vurguladı. Gençlerin, bilim ve teknoloji alanında üretken bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekildi. Milli Teknoloji Hamlesi’nin temelinde gençlerin inancı, emeği ve araştırma isteği olduğu belirtilirken; TEKNOFEST’in bu süreçte gençleri yönlendiren ve motive eden bir platform oluşturduğu ifade edildi. Söyleşide TEKNOFEST finalistleri de deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, yarışmalar sayesinde edindikleri bilgi birikimiyle ARGE çalışmaları yürüttüklerini ve şirketleşme sürecine adım attıklarını anlattı. TEKNOFEST Kulübü bünyesinde yürütülen 13 aktif proje arasında havacılık, uzay, drone ve roket üretimine yönelik çalışmalar yer alıyor. Etkinlikte ayrıca, Selçuk Bayraktar öncülüğünde geliştirilen Küre Vakfı ve Page AI platformlarının tanıtımı yapıldı. Bu projelerin, dijital ortamda doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmayı hedefleyen milli girişimler olduğu ifade edildi. Konuşmaların ardından bilgi yarışması düzenlendi ve doğru cevap veren öğrencilere ödüller takdim edildi.