TEKNOFEST'te sağanak yağmura rağmen yoğun ilgi

Beşinci gününde Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sağanak yağmura rağmen fuar alanında ürünler yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100’üncü yılında teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Beşinci gününde de vatandaşlar yağmura rağmen TEKNOFEST’e akın ediyor. Bazı vatandaşlar tedbir alarak şemsiye ile geldiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise sağanak yağmura rağmen fuar alanında sergilenen ürünlerine ise yoğun ilgi devam ediyor.