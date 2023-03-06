Teknoloji Transfer Ofisi'nden yeni bir başarı hikâyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, parlak fikirleri olan girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Çalışmalarını Bursa Uludağ TTO’nun girişimcilikte markası olan ULUKOZA Programı mentörlüğünde sürdüren Dr. Mehmet Onur Genç ve Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, TÜBİTAK 1512 BiGG ULUKOZA 2022/2 Yeşil Büyüme başlığı çerçevesinde destek almayı başardı.

BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin BİGG ULUKOZA Programı çerçevesinde desteklediği Dr. Mehmet Onur Genç ve Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, “Elektrikli Bisikletler İçin Otomatik Şanzıman Geliştirilmesi ve İmalatı” isimli projeleri ile TÜBİTAK’tan 450 bin TL sermaye desteği almaya hak kazandı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projeleri kabul olan girişimcileri ağırladı. Ziyarette Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri de hazır bulundu.

Düşünen, araştıran, projelendiren ve üreten tüm girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, şehir içi seyahat ve taşımacılık maksatlı, bisiklet ve araba fonksiyonuna sahip elektrikli ulaşım aracı konusunda özel bir proje hazırlayarak TÜBİTAK’tan destek almayı başaran girişimcileri tebrik etti. Teknoloji Transfer Ofisi’nin yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi adına son derece kıymetli bir görevi sürdürdüğüne dikkati çekti. BİGG ULUKOZA Programı ile 2022 yılında toplam 11 projeye destek aldıklarının altını çizen Rektör Kılavuz, “Bu hepimiz için değerli bir başarıdır. Girişimcilik hayali olan, parlak proje fikirleri olan herkesi Teknoloji Transfer Ofisimizin bilgi birikiminden yararlanmaya davet ediyoruz. Ülkemiz ve milletimiz adına fayda sağlayacak fikirlerin destekçisi ve takipçisi olmayı arzu ediyoruz. Bizlere güvenen ve ekibimizin katkıları ile TÜBİTAK’tan destek almayı başaran girişimcilerimizi tebrik ediyor, prototip çalışmalarında da aynı başarıyı sürdürmelerini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Proje 1. Yürütücüsü olan Mehmet Onur Genç ise çalışmalara başladıkları ilk andan itibaren Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi’nin katkılarını her aşamada hissettiklerini söyledi. Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, bilime ve topluma faydalı yüksek teknolojili hizmetlerin sağlanması adına kendi şirketlerini kurduklarını vurgulayan Mehmet Onur Genç, destek alan projede şehir içi ulaşımında ve taşımacılığında bisiklet ve araba fonksiyonlarına sahip, mobil kontrol ile paylaşımlı araç kullanımı sağlayabilen, çevreye duyarlı ve trafik sorununa çözüm sağlayacak bir ürün ortaya çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.