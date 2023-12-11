Teknoloji yarışmalarından girişimciliğe

SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nden doğan bir start-up firması olan Vechür Havacılık Yapay Zekâ ve Tarım Teknolojileri firması ile ISERA takımı, Take Off Uluslararası Start-up Zirvesi’ne katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinden oluşan ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’ne bağlı bir takım olarak yarışmalara katılan Vechür Takımı, oluşturdukları Vechür Havacılık Yapay Zekâ ve Tarım Teknolojileri isimli start-up firmasıyla bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Take Off Uluslararası Start-up Zirvesi’ne katıldı. Firmaya SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı da eşlik etti. SUBÜ’nün Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dereli danışmanlığındaki ISERA takımı da ‘Erkan Aşama Girişim’ olarak zirvede yer aldı. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen zirvede yatırımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.