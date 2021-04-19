Dogecoin 20 Nisan yükselecek mi? Dünya Dogecoin gününe yeşili yaktı!

Reddit’te başlattıkları GameStop olayı ile bilinen WallStreetBets grubu şimdi de radarına Dogecoin’i aldı. Şimdiye kadar Reddit ve Elon Musk’ın desteğiyle neredeyse 0.5 dolar seviyesine kadar tırmanan Dogecoin için tarihi gün ise 20 Nisan.

WallSteetBets’in lideri olarak da bilinen The Chairman isimli Twitter kullanıcısı 20 Nisan’ın Doge’nin günü olacağını söyledi. The Chairman, Doge’nin hem havlamayı, hem de uçmayı çok sevdiğini sözlerine ekledi. Elbette durumun ne olacağı şimdilik belirsiz.

Geçtiğimiz günlerde Doge yeni bir ralli başlatmış ve 0.5 dolar seviyesine kadar tırmanmıştı. Sonrasında düşüşe geçen Dogecoin 0.27 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Şimdi asıl merak edilen unsur ise Dogecoin’in 20 Nisan’da yeni bir rekor kırıp kıramayacağı. WallStreetBets oldukça iddialı bir şekilde Doge’nin 1 dolar olması için ellerinden geleni yapacaklarını iddia etti. Fakat bu ifade tamamen bir manipülasyon da olabilir.

Malum kripto para piyasası genel olarak manipülasyonlar üzerine kurulu. Hatırlanacağı üzere bir grup madenci de 1 Nisan’da ETH ağına saldırı düzenleyeceklerini açıklamışlardı. Fakat hiç birşey olmadı. Dolayısıyla 20 Nisan’da da yine hiçbirşey olmayabilir.

Dip not olarak belirtelim. Bu yazıdaki hiç bir ifade yatırım tavsiyesi değildir. Yazılarımız tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

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