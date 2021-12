Teknopark Projesi İçin İmzalar Atıldı

Bölgede rol model olan birçok projeyi hayata geçiren Silivri Belediyesi ile Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarından biri olan Kadir Has Üniversitesi iş birliğinde kurulması planlanan Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi için protokol imza töreni düzenlendi. Yerel yönetimler alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan proje ile Selimpaşa Mahallesi’nde mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve 49 yıllığına Kadir Has Üniversitesine tahsis edilen 100.179,72 metrekare alanın, ilk olarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tescil edilmesi ve akabinde bölgeye bir Teknopark kurulması amaçlanıyor. Hayata geçecek Teknopark projesi sayesinde ‘Belediye, Üniversite ve Sanayi Kuruluşları’ ekseninde yürütülecek Ar-Ge çalışmalarıyla farklı yatırım alanlarının oluşturulması, yeni istihdam fırsatlarının sunulması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

KADINLAR VE GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ‘TARIM TEKNOPARK’

Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi dahilinde ilçeye; tarım sektörünün geliştirilmesi, teknoloji ile entegreli hale getirilmesi, yeni stratejiler üretilmesi ve çiftçilere birçok konuda destek verilmesine imkân sağlamak amacıyla ‘Tarım Teknopark’ da kazandırılacak. Silivri’nin ekilebilir, dikilebilir araziler bakımından zenginliği ve verimliliği göz önünde bulundurularak planlanan ve tarımsal üretimde kadınlar ve genç girişimcilerin öncelikli kitle olarak belirlendiği proje ile; kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve desteklenmesi, genç girişimcilere sunulan yeni fırsatlar ile yerli ve milli üretime katkı sunulması amaçlanıyor.

YILMAZ: “SİLİVRİ VE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün belediyemiz ile Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulmasına ilişkin protokol imza töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Konuşmama başlarken rahmetli Kadir Has Bey’i şükranla ve minnetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. Yerel yönetimler anlamında Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan projenin altyapısını oluşturduk ve imza aşamasına geldik. Silivri ve ülke ekonomisi için çok önemli bir adım atıyoruz. Teknopark ile bölgemizde yeni yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmasını ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje dahilinde benim çok önemsediğim bir konu da yine Türkiye’de bir ilk olacak tarım teknoparkının da burada kurulacak olması. Bu özelliği ile beni ayrıca hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Bu sayede tarım sektörünü geliştirilmesine, yeni stratejiler üretilmesine ve çiftçilerimize, hayvancılarımıza birçok konuda destek verilmesine imkân sağlamış olacağız. Yine tarım teknoparkı sayesinde kadın çiftçilerimize ve genç çiftçilerimize ayrı bir önem vereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Kadir Has Üniversitesinin 100.000 metrekare arazisinin 25.000 metrekarelik bölümünde de Silivri Belediyesi tarafından projelendirilen ve Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın tek kuruş harcamadan sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini yapabileceği, kamuya açık bir tesis inşa edeceğiz. Gerçekten çok kıymetli ve çok prestijli bir teknopark olacak.” dedi.

“ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

Teknopark projesi ile bölgenin kanayan yaralarından birinin daha çözüme kavuşturulduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “Silivri’de ‘Kadir Has Üniversitesi arazisi ne olacak?’ sorusu belediye başkanlarının ve adaylarının hep muhatap olduğu bir soruydu. Seçimlerden önce Kadir Has Üniversitesi ile var olan arazi sorunu ilgili görüşeceğimizin ve şartlar dahilinde bu soruna çözüm üreteceğimizin sözünü vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim söylediğimiz sözler hiç havada ya da askıda kalmıyor çünkü takip ediyoruz, emek harcıyoruz, dertlenip kederleniyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile görüşürken de burada para, pul, kazanç vs. bunların hiçbirini konuşmadık. Buradaki hedefimiz bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sunmak. Burada hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Bu projenin Silivri’mize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projede görev alacak herkese başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

DURUKANOĞLU FEYİZ: “DOĞDUĞUMUZ YERE TEKRAR GERİ GELDİK”

Başkan Yılmaz’ın ardından açıklamalarda bulunan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise, “Silivri Belediyesi ile Kadir Has Üniversitesinin ‘Selimpaşa Kampüsünde ortaklaşa neler yapabiliriz?’ sorusuyla başlayan ve 2 yıllık istişarelerin ardından buranın teknoparka dönüştürülmesi fikri ortaya çıktı. Ben öncelikle Kadir Has Üniversitesi Rektörü olarak karşılıklı bir anlayış içerisinde geçen bu süreçten dolayı oldukça mutlu olduğumu ifade etmek istiyor ve Başkan Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kadir Has bildiğiniz gibi bütün çalışmalarına burada başlamıştı. Bu nedenle doğduğumuz yere tekrar geri geldiğimizi hissediyorum. Teknoparklar üniversitede elde edilen bilgi ve becerilerin yerel ekonomide katkıya dönüştürülebileceği alanlardır. Bugüne kadar Türkiye’deki uygulamalarına baktığımızda ne kadar başarılı olduğu sorusu gerçek bir sorudur. Bizim amacımız tam olarak burada bunu başarmak. Türkiye genelinde belediye-üniversite iş birliği ile açılan bir teknopark örneği bulunmuyor. Bu anlamda biz çok güzel bir örneğiz. İnanıyorum ki teknoparkımız zamanla Silivri’nin yerel ekonomisine katkısı çok fazla olan bir teknoloji üssüne dönüşecek. Ben bölgemize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

DAĞ: “AMACIMIZ MEMLEKET İÇİN FAYDALI İNSAN YETİŞTİRMEK”

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Kadir Has Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Hasan Dağ, “Kurucumuz Kadir Has Bey’in bize bir mirası var. Diyor ki; memleket için faydalı insan yetiştirin. Biz de bu proje ile ülkemiz için faydalı insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca teknopark ile tarım, hayvancılık ve sanayi alanında çok ciddi bir üretim kapasitesi olan Silivri’de Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek ürünleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Protokol imza törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Hasan Dağ, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu ve basın mensupları katıldı. Tören yapılan konuşmalar ve protokol imzalarının atılmasının ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 21:29